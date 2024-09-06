Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1832 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 22,493
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 40 франков
- Год 1832
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1832 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе iNumis за 2000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Aurora Numismatica (1)
- Heritage Eur (1)
- iNumis (1)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (2)
- Soler y Llach (1)
- WAG (1)
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
634 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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