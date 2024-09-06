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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1832 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1832 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 40 франков 1832 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 22,493

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1832
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1832 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе iNumis за 2000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Aurora Numismatica (1)
  • Heritage Eur (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (2)
  • Soler y Llach (1)
  • WAG (1)
Франция 40 франков 1832 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1832 A на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
634 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1832 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Франция 40 франков 1832 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1832 A на аукционе Jean ELSEN - March 10, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 A на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1832 A на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 A на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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