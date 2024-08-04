Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1832 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 27,139
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1832
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1832 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 760 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (1)
- Monnaies d'Antan (4)
- Nomisma (1)
- UBS (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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