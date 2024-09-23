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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1842 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1842 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1842 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 70,666

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1842
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1842 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе Maison Palombo за 1000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (3)
  • Rhenumis (1)
  • UBS (1)
Франция 20 франков 1842 A на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 20 франков 1842 A на аукционе iNumis - March 9, 2021
Продавец iNumis
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1842 A на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1842 A на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе Heritage - December 24, 2014
Франция 20 франков 1842 A на аукционе Heritage - December 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 декабря 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1842 A на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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