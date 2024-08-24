Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1846 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,402
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1846
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1846 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3766 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
2372 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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