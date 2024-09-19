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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1839 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1839 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1839 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 21,691

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1839
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1839 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 480 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Hess Divo (1)
  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
Франция 20 франков 1839 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Франция 20 франков 1839 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Франция 20 франков 1839 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Франция 20 франков 1839 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Франция 20 франков 1839 W на аукционе iNumis - October 14, 2014
Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1839 W на аукционе Ars Time - December 17, 2013
Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1839 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1839 W на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1839 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1839 W на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция 20 франков 1839 W на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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