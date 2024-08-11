Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1845 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 927
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1845
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1845 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3754 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 29000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Palombo (2)
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
19743 $
Цена в валюте аукциона 18000 CHF
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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