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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1836 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1836 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1836 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,315

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1836
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1836 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе MDC Monaco за 460 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (1)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
Франция 20 франков 1836 W на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Франция 20 франков 1836 W на аукционе Patrick Guillard Collection - September 30, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Франция 20 франков 1836 W на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1836 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - May 23, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 23 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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