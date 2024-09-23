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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1846 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1846 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1846 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 102,661

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1846
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1846 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1576 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1300 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Hess Divo (1)
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  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1846 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Франция 20 франков 1846 A на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
1367 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Франция 20 франков 1846 A на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе cgb.fr - January 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 января 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе Heritage - November 13, 2014
Франция 20 франков 1846 A на аукционе Heritage - November 13, 2014
Продавец Heritage
Дата 13 ноября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе iNumis - October 14, 2014
Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1846 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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