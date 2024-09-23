Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1846 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 102,661
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1846
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1846 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1576 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1300 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
1367 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 28 января 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 ноября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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