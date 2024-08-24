Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Каталог монет Второй республики (1848-1852)
Всего добавлено монет: 7
Каталог монет Вторая республика 1848-1852
Монеты Второй республики с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $440 $22,000 4 673
Франция, Вторая республика
20 франков 1851 A
Золото $450 $25,000 2 284
Франция, Вторая республика
20 франков 1850 A
Золото $210 $7,400 1 143
Франция, Вторая республика
10 франков 1851 A
Золото $480 $36,000 1 97
Франция, Вторая республика
20 франков 1849 A
Золото $620 $42,000 0 86
Франция, Вторая республика
20 франков 1849 A
Золото $1,100 $1,500 0 156
Франция, Вторая республика
20 франков 1848 A
Золото $350 $7,300 0 42
Франция, Вторая республика
10 франков 1850 A
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