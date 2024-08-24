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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Второй республики (1848-1852)

Всего добавлено монет: 7

Период чеканки Второй республики
Каталог монет Вторая республика 1848-1852
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Год монеты

Монеты Второй республики с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Франция, Вторая республика
20 франков 1851 A
 Золото $440 $22,000 4 673Coin photo Coin photo
Франция, Вторая республика
20 франков 1850 A
 Золото $450 $25,000 2 284Coin photo Coin photo
Франция, Вторая республика
10 франков 1851 A
 Золото $210 $7,400 1 143Coin photo Coin photo
Франция, Вторая республика
20 франков 1849 A
 Золото $480 $36,000 1 97Coin photo Coin photo
Франция, Вторая республика
20 франков 1849 A
 Золото $620 $42,000 0 86Coin photo Coin photo
Франция, Вторая республика
20 франков 1848 A
 Золото $1,100 $1,500 0 156Coin photo Coin photo
Франция, Вторая республика
10 франков 1850 A
 Золото $350 $7,300 0 42
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