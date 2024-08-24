20 франков 1849 года A "Тип 1848-1849" (Франция, Вторая республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1849 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе Stack's Bowers за 41906 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.

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