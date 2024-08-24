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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1849 года A "Тип 1848-1849" (Франция, Вторая республика)

Аверс монеты - 20 франков 1849 года A "Тип 1848-1849" - цена золотой монеты - Франция, Вторая республика Реверс монеты - 20 франков 1849 года A "Тип 1848-1849" - цена золотой монеты - Франция, Вторая республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,302,970

Описание

  • Страна Франция
  • Период Вторая республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1849
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1849 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе Stack's Bowers за 41906 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1849 A на аукционе Coin Cabinet - April 30, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1130 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Франция 20 франков 1849 A на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Франция 20 франков 1849 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1849 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1849 A на аукционе Heritage - May 5, 2022
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе InAsta - June 23, 2021
Продавец InAsta
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - May 16, 2021
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1849 A на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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