Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1849 года A "Тип 1848-1849" (Франция, Вторая республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,302,970
Описание
- Страна Франция
- Период Вторая республика
- Номинал 20 франков
- Год 1849
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1849 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе Stack's Bowers за 41906 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1130 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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