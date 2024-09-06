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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1849 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1849 A
Средняя цена 620 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
20 франков 1849 A
Средняя цена 480 $
Продажи
1 96
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