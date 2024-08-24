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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1851 года A "Тип 1850-1851" (Франция, Вторая республика)

Аверс монеты - 10 франков 1851 года A "Тип 1850-1851" - цена золотой монеты - Франция, Вторая республика Реверс монеты - 10 франков 1851 года A "Тип 1850-1851" - цена золотой монеты - Франция, Вторая республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,115,226

Описание

  • Страна Франция
  • Период Вторая республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1851
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1851 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 160 CHF
Франция 10 франков 1851 A на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 10 франков 1851 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Франция 10 франков 1851 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 25, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Франция 10 франков 1851 A на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1851 A на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Где купить?
Франция 10 франков 1851 A на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 франков 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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