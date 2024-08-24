Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1851 года A "Тип 1850-1851" (Франция, Вторая республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,115,226
Описание
- Страна Франция
- Период Вторая республика
- Номинал 10 франков
- Год 1851
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1851 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 25 февраля 2024
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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