10 франков 1851 года A "Тип 1850-1851" (Франция, Вторая республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1851 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (27) AU (8) XF (16) VF (72) F (14) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (8) MS65 (7) MS64 (5) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (1) AU53 (1) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (2) PF64 (1) PL (2) Сервис NGC (19) PCGS (12) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

ALDE & OGN / Guillard (1)

Artemide Aste (5)

Auction World (2)

Aurea (1)

Aureo & Calicó (6)

Baldwin's of St. James's (1)

Beaussant Lefèvre (1)

Bertolami (2)

Busso Peus (1)

Cayón (3)

Chaponnière (3)

CNG (1)

Coin Cabinet (1)

Emporium Hamburg (1)

Gärtner (1)

GINZA (2)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (7)

Heritage Eur (1)

HERVERA (4)

Hess Divo (1)

HIRSCH (3)

Holmasto (1)

ibercoin (3)

Ibrahim's Collectibles (1)

InAsta (1)

iNumis (9)

Jean ELSEN (3)

Jesús Vico (1)

Katz (11)

Künker (10)

Leu (1)

London Coins (1)

MARCINIAK (1)

MDC Monaco (6)

Monnaies d'Antan (7)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Münzenonline (1)

Numimarket (1)

Numis Poland (1)

Numisbalt (2)

Numisma - Portugal (2)

Palombo (5)

Patrick Guillard Collection (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (4)

Schulman (1)

SINCONA (2)

Soler y Llach (5)

Stack's (1)

Teutoburger (1)

VL Nummus (1)

WAG (1)

Westfälische (1)

Wójcicki (1)

Александр (1)