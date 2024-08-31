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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1851 A
Средняя цена 440 $
Продажи
3 669
Аверс
Реверс
10 франков 1851 A
Средняя цена 210 $
Продажи
1 142
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