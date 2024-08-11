10 франков 1850 года A "Тип 1850-1851" (Франция, Вторая республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1850 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Maison Palombo за 9000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

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