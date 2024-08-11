Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1850 года A "Тип 1850-1851" (Франция, Вторая республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 592,051
Описание
- Страна Франция
- Период Вторая республика
- Номинал 10 франков
- Год 1850
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1850 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Maison Palombo за 9000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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