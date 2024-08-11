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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1850 года A "Тип 1850-1851" (Франция, Вторая республика)

Аверс монеты - 10 франков 1850 года A "Тип 1850-1851" - цена золотой монеты - Франция, Вторая республика Реверс монеты - 10 франков 1850 года A "Тип 1850-1851" - цена золотой монеты - Франция, Вторая республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 592,051

Описание

  • Страна Франция
  • Период Вторая республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1850
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1850 года со знаком A. Это золотая монета периода Второй республики. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Maison Palombo за 9000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Франция 10 франков 1850 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 10 франков 1850 A на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Numismática Leilões - May 11, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1850 A на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Numismatica Ranieri - July 11, 2021
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Aurora Numismatica - January 20, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Gärtner - June 6, 2018
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Heritage - September 21, 2017
Франция 10 франков 1850 A на аукционе Heritage - September 21, 2017
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1850 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность F
Цена
Франция 10 франков 1850 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 10 франков 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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