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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1900 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1900 (ФЗ)
Средняя цена 760 $
Продажи
1 626
Аверс
Реверс
5 рублей 1900 (ФЗ)
Средняя цена 690 $
Продажи
0 1000

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1900 (ФЗ)
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 230
Аверс
Реверс
50 копеек 1900 (ФЗ)
Средняя цена 730 $
Продажи
0 225
Аверс
Реверс
25 копеек 1900
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 202
Аверс
Реверс
15 копеек 1900 СПБ ФЗ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
10 копеек 1900 СПБ ФЗ
Средняя цена 270 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
5 копеек 1900 СПБ ФЗ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 149

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1900 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
2 копейки 1900 СПБ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 копейка 1900 СПБ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1900 СПБ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1900 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 251
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