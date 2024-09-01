Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
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Где продать?
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