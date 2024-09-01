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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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