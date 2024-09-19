Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1/2 копейки Николая II - Россия
1/2 копейки 1894-1916
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1894 СПБ - R2 0 241895 СПБ 2,992,009 - 0 911895 СПБ Особый вензель, вверху три завитка 2,992,009 R2 0 151896 СПБ 23,800,000 - 1 651897 СПБ 75,000,000 - 0 1071898 СПБ 47,200,000 - 0 1361899 СПБ 76,000,000 - 0 3551900 СПБ 36,000,000 - 0 541908 СПБ 8,000,000 - 0 691909 СПБ 49,500,010 - 0 1981910 СПБ 24,000,000 - 1 631911 СПБ 35,800,011 - 0 1131912 СПБ 28,000,008 - 0 4591913 СПБ 50,000,008 - 0 1951914 СПБ 14,000,001 - 0 1881915 12,000,000 - 0 1861916 9,400,000 R 0 191
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск