1/2 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (9) UNC (25) AU (8) XF (9) VF (3) F (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS65 (6) MS64 (3) MS63 (4) MS60 (2) AU58 (3) VF35 (2) SP65 (1) SP64 (1) PF67 (4) PF64 (3) PF63 (1) RB (5) BN (19) Сервис ННР (6) NGC (15) PCGS (3)

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