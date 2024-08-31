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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS65
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 1/2 копейки 1896 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность SP64 RB PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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