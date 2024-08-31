Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 BN ННР
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