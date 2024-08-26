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Монеты России 1896 года
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Пробные монеты
1 рубль 1896
Гладкий гурт
Средняя цена
6400 $
Продажи
0
7
1 рубль 1896 (АГ)
Средняя цена
390 $
Продажи
2
681
1 рубль 1896 (*)
Средняя цена
250 $
Продажи
1
449
1 рубль 1896 (*)
Соосность сторон 180 градусов
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
16
50 копеек 1896 (АГ)
Средняя цена
420 $
Продажи
0
379
50 копеек 1896 (*)
Средняя цена
190 $
Продажи
1
261
25 копеек 1896
Средняя цена
240 $
Продажи
2
1008
15 копеек 1896 СПБ АГ
Средняя цена
610 $
Продажи
0
25
10 копеек 1896 СПБ АГ
Средняя цена
510 $
Продажи
0
43
Медные монеты
3 копейки 1896 СПБ
Средняя цена
630 $
Продажи
0
73
2 копейки 1896 СПБ
Средняя цена
85 $
Продажи
0
102
1 копейка 1896 СПБ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
109
1/2 копейки 1896 СПБ
Средняя цена
80 $
Продажи
1
65
1/4 копейки 1896 СПБ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
222
Памятные монеты
25 рублей 1896 (*) В память коронации Императора Николая II
Средняя цена
75000 $
Продажи
0
40
Империал - 10 рублей 1896 (АГ)
Средняя цена
120000 $
Продажи
0
7
Полуимпериал - 5 рублей 1896 (АГ)
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1896 (АГ) В память коронации Императора Николая II
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
1525
Пробные монеты
5 рублей 1896 (АГ) Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Категория
Зактрыть
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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