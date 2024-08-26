Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1896 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1896 Гладкий гурт
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 рубль 1896 (АГ)
Средняя цена 390 $
Продажи
2 681
Аверс
Реверс
1 рубль 1896 (*)
Средняя цена 250 $
Продажи
1 449
Аверс
Реверс
1 рубль 1896 (*) Соосность сторон 180 градусов
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
50 копеек 1896 (АГ)
Средняя цена 420 $
Продажи
0 379
Аверс
Реверс
50 копеек 1896 (*)
Средняя цена 190 $
Продажи
1 261
Аверс
Реверс
25 копеек 1896
Средняя цена 240 $
Продажи
2 1008
Аверс
Реверс
15 копеек 1896 СПБ АГ
Средняя цена 610 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
10 копеек 1896 СПБ АГ
Средняя цена 510 $
Продажи
0 43

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1896 СПБ
Средняя цена 630 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
2 копейки 1896 СПБ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
1 копейка 1896 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1896 СПБ
Средняя цена 80 $
Продажи
1 65
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1896 СПБ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 222

Памятные монеты

Аверс
Реверс
25 рублей 1896 (*) В память коронации Императора Николая II
Средняя цена 75000 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Империал - 10 рублей 1896 (АГ)
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полуимпериал - 5 рублей 1896 (АГ)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1896 (АГ) В память коронации Императора Николая II
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1525

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1896 (АГ) Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск