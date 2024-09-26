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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1896 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1896 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1896 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,032

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (379) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1896 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2698 проданному на аукционе Numisbalt за 7750 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
928 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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