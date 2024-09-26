Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1896 года (АГ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,032
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (379) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1896 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2698 проданному на аукционе Numisbalt за 7750 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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