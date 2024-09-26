50 копеек 1896 года (АГ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1896 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2698 проданному на аукционе Numisbalt за 7750 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

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