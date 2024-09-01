Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Николая II (1894-1917)
Всего добавлено монет: 362
Каталог монет Николай II 1894-1917
Монеты Николая II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $460 $11,000 3 1683
Россия, Николай II
5 рублей 1898 (АГ)
Серебро $280 - 6 2113
Россия, Николай II
1 рубль 1913 (ВС) "В память 300-летия дома Романовых". Выпуклый чекан
Золото $1,200 - 7 1855
Россия, Николай II
10 рублей 1899 (АГ)
Золото $580 - 8 2282
Россия, Николай II
5 рублей 1902 (АР)
Золото $1,600 - 1 1880
Россия, Николай II
15 рублей 1897 (АГ). Три последние буквы заходят за обрез шеи
Золото $1,000 - 2 1060
Россия, Николай II
10 рублей 1911 (ЭБ)
Золото $1,500 - 4 1569
Россия, Николай II
7 рублей 50 копеек 1897 (АГ)
Серебро $590 $11,000 4 1555
Россия, Николай II
1 рубль 1912 (ЭБ)
Серебро $130 $4,700 6 1399
Россия, Николай II
50 копеек 1913 (ВС)
Золото $690 $5,800 0 1000
Россия, Николай II
5 рублей 1900 (ФЗ)
Золото $1,400 - 1 1021
Россия, Николай II
15 рублей 1897 (АГ). Две последние буквы заходят за обрез шеи
Серебро $1,200 $5,100 0 1525
Россия, Николай II
1 рубль 1896 (АГ) "В память коронации Императора Николая II"
Золото $460 - 3 974
Россия, Николай II
5 рублей 1899 (ФЗ)
Серебро $240 $5,600 2 1010
Россия, Николай II
25 копеек 1896
Золото $560 $6,200 6 1288
Россия, Николай II
5 рублей 1904 (АР)
Серебро $120 $4,700 2 1435
Россия, Николай II
50 копеек 1912 (ЭБ)
Серебро $1,500 $7,500 1 874
Россия, Николай II
1 рубль 1915 (ВС)
Золото $1,100 $23,000 0 1120
Россия, Николай II
10 рублей 1903 (АР)
Серебро $470 $13,000 1 1111
Россия, Николай II
1 рубль 1897 (**)
Золото $590 $4,800 2 914
Россия, Николай II
5 рублей 1903 (АР)
Серебро $2,600 $6,700 1 1210
Россия, Николай II
1 рубль 1912 (ЭБ) "В память 100-летия Отечественной войны 1812"
Золото $1,200 $1,100,000 1 538
Россия, Николай II
10 рублей 1898 (АГ)
Серебро $440 $17,000 0 698
Россия, Николай II
1 рубль 1901 (ФЗ)
Серебро $1,200 $15,000 2 614
Россия, Николай II
1 рубль 1907 (ЭБ)
Золото $110,000 $160,000 0 65
Россия, Николай II
37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*)
Золото $870 $13,000 0 324
Россия, Николай II
10 рублей 1901 (ФЗ)
Золото $610 $11,000 0 675
Россия, Николай II
5 рублей 1897 (АГ)
Золото $1,200 $9,700 0 559
Россия, Николай II
10 рублей 1904 (АР)
Серебро $470 $11,000 1 748
Россия, Николай II
1 рубль 1897 (АГ)
Серебро $340 $18,000 1 795
Россия, Николай II
1 рубль 1898 (АГ)
Серебро $410 $31,000 0 584
Россия, Николай II
1 рубль 1899 (ФЗ)
Серебро $390 $4,900 2 687
Россия, Николай II
50 копеек 1914 (ВС)
Золото $840 - 1 383
Россия, Николай II
10 рублей 1899 (ЭБ)
Серебро $40 $1,400 1 640
Россия, Николай II
20 копеек 1914 СПБ ВС
Золото $760 - 1 627
Россия, Николай II
10 рублей 1900 (ФЗ)
Серебро $17,000 $28,000 0 225
Россия, Николай II
1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения"
Золото $850 $2,400 3 366
Россия, Николай II
5 рублей 1899 (ЭБ)
Медь $190 $5,700 0 780
Россия, Николай II
5 копеек 1911 СПБ
Серебро $35 $1,500 1 732
Россия, Николай II
20 копеек 1915 ВС
Серебро $40 $1,000 0 604
Россия, Николай II
10 копеек 1915 ВС
Серебро $270 - 0 827
Россия, Николай II
1 рубль 1913 (ВС) "В память 300-летия дома Романовых". Плоский чекан
Серебро $390 $3,800 2 683
Россия, Николай II
1 рубль 1896 (АГ)
Золото $800 $23,000 2 665
Россия, Николай II
10 рублей 1902 (АР)
Серебро $170 $8,100 0 571
Россия, Николай II
50 копеек 1911 (ЭБ)
Серебро $3,400 $5,800 0 734
Россия, Николай II
1 рубль 1898 (АГ) "В память открытия памятника Императору Александру II"
Золото $2,200 $9,100 1 583
Россия, Николай II
5 рублей 1909 (ЭБ)
Серебро $210 $8,200 0 474
Россия, Николай II
50 копеек 1897 (*)
Золото $750 - 2 589
Россия, Николай II
5 рублей 1901 (ФЗ)
Серебро $880 $25,000 0 81
Россия, Николай II
1 рубль 1901 (АР)
Серебро $530 $4,800 0 455
Россия, Николай II
25 копеек 1895
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