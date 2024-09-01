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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Николая II (1894-1917)

Всего добавлено монет: 362

Период чеканки Николая II
Каталог монет Николай II 1894-1917
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Монеты Николая II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1898 (АГ)
 Золото $460 $11,000 3 1683Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1913 (ВС) "В память 300-летия дома Романовых". Выпуклый чекан
 Серебро $280 - 6 2113Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1899 (АГ)
 Золото $1,200 - 7 1855Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1902 (АР)
 Золото $580 - 8 2282Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
15 рублей 1897 (АГ). Три последние буквы заходят за обрез шеи
 Золото $1,600 - 1 1880Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1911 (ЭБ)
 Золото $1,000 - 2 1060Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
7 рублей 50 копеек 1897 (АГ)
 Золото $1,500 - 4 1569Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1912 (ЭБ)
 Серебро $590 $11,000 4 1555Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
50 копеек 1913 (ВС)
 Серебро $130 $4,700 6 1399Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1900 (ФЗ)
 Золото $690 $5,800 0 1000Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
15 рублей 1897 (АГ). Две последние буквы заходят за обрез шеи
 Золото $1,400 - 1 1021Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1896 (АГ) "В память коронации Императора Николая II"
 Серебро $1,200 $5,100 0 1525Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1899 (ФЗ)
 Золото $460 - 3 974Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
25 копеек 1896
 Серебро $240 $5,600 2 1010Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1904 (АР)
 Золото $560 $6,200 6 1288Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
50 копеек 1912 (ЭБ)
 Серебро $120 $4,700 2 1435Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1915 (ВС)
 Серебро $1,500 $7,500 1 874Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1903 (АР)
 Золото $1,100 $23,000 0 1120Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1897 (**)
 Серебро $470 $13,000 1 1111Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1903 (АР)
 Золото $590 $4,800 2 914Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1912 (ЭБ) "В память 100-летия Отечественной войны 1812"
 Серебро $2,600 $6,700 1 1210Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1898 (АГ)
 Золото $1,200 $1,100,000 1 538Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1901 (ФЗ)
 Серебро $440 $17,000 0 698Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1907 (ЭБ)
 Серебро $1,200 $15,000 2 614Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*)
 Золото $110,000 $160,000 0 65Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1901 (ФЗ)
 Золото $870 $13,000 0 324Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1897 (АГ)
 Золото $610 $11,000 0 675Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1904 (АР)
 Золото $1,200 $9,700 0 559Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1897 (АГ)
 Серебро $470 $11,000 1 748Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1898 (АГ)
 Серебро $340 $18,000 1 795Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1899 (ФЗ)
 Серебро $410 $31,000 0 584Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
50 копеек 1914 (ВС)
 Серебро $390 $4,900 2 687Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1899 (ЭБ)
 Золото $840 - 1 383Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
20 копеек 1914 СПБ ВС
 Серебро $40 $1,400 1 640Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1900 (ФЗ)
 Золото $760 - 1 627Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения"
 Серебро $17,000 $28,000 0 225Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1899 (ЭБ)
 Золото $850 $2,400 3 366Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 копеек 1911 СПБ
 Медь $190 $5,700 0 780Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
20 копеек 1915 ВС
 Серебро $35 $1,500 1 732Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 копеек 1915 ВС
 Серебро $40 $1,000 0 604Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1913 (ВС) "В память 300-летия дома Романовых". Плоский чекан
 Серебро $270 - 0 827Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1896 (АГ)
 Серебро $390 $3,800 2 683Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1902 (АР)
 Золото $800 $23,000 2 665Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
50 копеек 1911 (ЭБ)
 Серебро $170 $8,100 0 571Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1898 (АГ) "В память открытия памятника Императору Александру II"
 Серебро $3,400 $5,800 0 734Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1909 (ЭБ)
 Золото $2,200 $9,100 1 583Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
50 копеек 1897 (*)
 Серебро $210 $8,200 0 474Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1901 (ФЗ)
 Золото $750 - 2 589Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1901 (АР)
 Серебро $880 $25,000 0 81Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
25 копеек 1895
 Серебро $530 $4,800 0 455
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