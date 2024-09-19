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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 15 копеек Николая II - Россия

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15 копеек 1896-1917

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1896 СПБ АГ - - 0 251897 СПБ АГ 2,660,009 - 1 341898 СПБ АГ 4,000,009 - 0 411899 СПБ АГ 12,665,021 - 0 541899 СПБ ЭБ - R1 0 201900 СПБ ФЗ 12,665,009 - 0 871901 СПБ ФЗ 6,670,020 - 0 111901 СПБ АР - - 0 201902 СПБ АР 28,666,673 - 0 1071903 СПБ АР 16,666,671 - 0 391904 СПБ АР 16,000,010 - 0 921905 СПБ АР 24,000,000 - 0 951906 СПБ ЭБ 23,333,343 - 0 1551907 СПБ ЭБ 30,000,009 - 0 1951908 СПБ ЭБ 29,000,009 - 0 3471909 СПБ ЭБ 21,666,677 - 0 861911 СПБ ЭБ 6,666,677 - 0 931912 СПБ ЭБ 13,333,341 - 0 1841912 СПБ ВС - R3 0 341913 СПБ ЭБ 5,300,017 R1 0 311913 СПБ ВС - - 0 1901914 СПБ ВС 43,366,681 - 0 2561915 ВС 59,333,333 - 0 5811916 ВС 96,773,333 - 0 2551916 96,666,000 - 0 3421917 ВС 14,300,000 R 0 543
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