Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1912 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 13,333,341
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (184) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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