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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1912 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1912 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1912 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 13,333,341

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (184) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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