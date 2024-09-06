15 копеек 1900 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1900 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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