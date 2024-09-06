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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1900 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1900 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1900 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 12,665,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1900 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 13101 RUB
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PF64
Цена
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS66 ННР
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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