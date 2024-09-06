Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1900 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 12,665,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1900 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 13101 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Где продать?
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