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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1903 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1903 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 16,666,671

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
2214 $
Цена в валюте аукциона 2040 EUR
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1903 СПБ АР на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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