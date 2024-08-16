15 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

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