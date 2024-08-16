Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 16,666,671
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
2214 $
Цена в валюте аукциона 2040 EUR
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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