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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1903 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1903 (АР)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1120
Аверс
Реверс
5 рублей 1903 (АР)
Средняя цена 590 $
Продажи
1 912

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1903 (АР)
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
50 копеек 1903 (АР)
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 копеек 1903 СПБ АР
Средняя цена 150 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
15 копеек 1903 СПБ АР
Средняя цена 100 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
10 копеек 1903 СПБ АР
Средняя цена 210 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
5 копеек 1903 СПБ АР
Средняя цена 110 $
Продажи
0 152

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1903 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
2 копейки 1903 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 182
Аверс
Реверс
1 копейка 1903 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 240
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