50 копеек 1903 года (АР) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1903 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе SINCONA AG за 105000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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