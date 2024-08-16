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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1903 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1903 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1903 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1903 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе SINCONA AG за 105000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
47000 $
Цена в валюте аукциона 47000 USD
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
75390 $
Цена в валюте аукциона 70000 CHF
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF64 RNGA
Цена
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF63
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF65
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность PF62
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Александр - April 7, 2006
Россия 50 копеек 1903 (АР) на аукционе Александр - April 7, 2006
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2006
Сохранность PF63
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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