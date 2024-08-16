Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1903 года (АР) (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1903 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе SINCONA AG за 105000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
47000 $
Цена в валюте аукциона 47000 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
75390 $
Цена в валюте аукциона 70000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF65
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность PF62
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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