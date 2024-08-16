Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1903 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,200,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1903 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе AURORA за 185000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PF65 RB ННР
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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