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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1903 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1903 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1903 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,200,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1903 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе AURORA за 185000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PF65 RB ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1903 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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