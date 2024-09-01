Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 2 копейки Николая II - Россия
2 копейки 1895-1917
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1895 СПБ 9,122,507 - 0 391896 СПБ 20,760,000 - 0 1031897 СПБ 5,990,000 - 0 451898 СПБ 14,500,000 - 0 511899 СПБ 17,500,000 - 0 1531900 СПБ 20,500,000 - 0 491901 СПБ 20,000,000 - 0 1101902 СПБ 10,000,000 - 0 351903 СПБ 29,200,010 - 0 1821904 СПБ 13,300,010 - 0 761905 СПБ 15,000,000 - 0 521906 СПБ 6,250,010 - 0 511907 СПБ 7,500,009 - 0 401908 СПБ 19,000,009 - 0 871909 СПБ 16,250,011 - 0 1041910 СПБ 12,000,009 - 0 451911 СПБ 17,200,011 - 0 1151912 СПБ 17,050,008 - 0 1841913 СПБ 26,000,008 - 0 1401914 СПБ 20,000,014 - 1 3481915 33,750,000 - 0 4721916 31,500,000 - 0 3111917 - R4 0 0
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