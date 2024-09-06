Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1906 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,250,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1906 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 25434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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