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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1906 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1906 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1906 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,250,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1906 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 25434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS64 RB ННР
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Stack's - October 14, 2021
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 2 копейки 1906 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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