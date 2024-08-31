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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1906 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1906 (АР)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1906 (ЭБ)
Средняя цена
Продажи
0 3

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1906 (ЭБ)
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 215
Аверс
Реверс
50 копеек 1906 (ЭБ)
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
20 копеек 1906 СПБ ЭБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
15 копеек 1906 СПБ ЭБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
10 копеек 1906 СПБ ЭБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
5 копеек 1906 СПБ ЭБ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 88

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1906 СПБ
Средняя цена 560 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 копейки 1906 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1 копейка 1906 СПБ
Средняя цена 15 $
Продажи
0 51
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