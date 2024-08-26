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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1906 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1906 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,500,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе MS67 за 125000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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