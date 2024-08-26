Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,500,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе MS67 за 125000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?
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