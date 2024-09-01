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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 10 копеек Николая II - Россия

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10 копеек 1895-1917

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1895 СПБ АГ - - 0 561896 СПБ АГ - - 0 441897 СПБ АГ 4,000,009 - 0 181898 СПБ АГ 6,010,009 - 0 1041899 СПБ АГ 14,000,022 - 0 811899 СПБ ЭБ - - 0 401900 СПБ ФЗ 14,000,009 - 0 911901 СПБ ФЗ 15,000,020 - 0 951901 СПБ АР - - 0 361902 СПБ АР 17,000,009 - 0 1531903 СПБ АР 28,500,005 - 0 1081904 СПБ АР 20,000,010 - 0 911905 СПБ АР 25,000,000 - 0 1931906 СПБ ЭБ 17,500,010 - 0 1241907 СПБ ЭБ 20,000,009 - 0 1351908 СПБ ЭБ 8,210,009 - 0 771909 СПБ ЭБ 25,210,011 - 0 2241910 СПБ ЭБ 20,000,009 - 0 1481911 СПБ ЭБ 21,000,011 - 0 2241912 СПБ ЭБ 20,000,008 - 0 2531913 СПБ ЭБ 7,250,017 R2 0 261913 СПБ ВС - - 0 2811914 СПБ ВС 51,250,015 - 0 2781915 ВС 82,500,000 - 0 6041916 ВС 121,500,000 - 0 2511916 70,001,000 - 0 1881917 ВС 17,580,000 R1 0 304
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