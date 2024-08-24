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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1916 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1916 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 70,001,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Осака
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (188) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1916 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Осакском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4200 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RNGA
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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