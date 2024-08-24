Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1916 года (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,001,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Осака
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1916 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Осакском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4200 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RNGA
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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