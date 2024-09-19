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1916
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1916
Монеты России 1916 года
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Пробные
Пробные монеты
20 копеек 1916 ВС
Средняя цена
55 $
Продажи
0
280
15 копеек 1916 ВС
Средняя цена
40 $
Продажи
0
255
15 копеек 1916
Средняя цена
60 $
Продажи
0
341
10 копеек 1916 ВС
Средняя цена
50 $
Продажи
0
251
10 копеек 1916
Средняя цена
85 $
Продажи
0
187
Медные монеты
5 копеек 1916
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
183
3 копейки 1916
Средняя цена
70 $
Продажи
0
344
2 копейки 1916
Средняя цена
90 $
Продажи
0
311
1 копейка 1916
Средняя цена
100 $
Продажи
0
307
1/2 копейки 1916
Средняя цена
350 $
Продажи
0
191
1/4 копейки 1916
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
26
Пробные монеты
25 копеек 1916 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1916 Пробные
Односторонний оттиск
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1916 Пробные
Центральная часть с точками
Средняя цена
33000 $
Продажи
0
2
5 копеек 1916 Пробные
Центральная часть гладкая
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
2
5 копеек 1916 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
1
3 копейки 1916 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
2
2 копейки 1916 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1916 Пробная
Центральная часть гладкая
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
2
1 копейка 1916 Пробная
Центральная часть с точками
Средняя цена
45000 $
Продажи
0
1
1 копейка 1916 Пробная
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
6
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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