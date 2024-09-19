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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1916 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 копеек 1916 ВС
Средняя цена 55 $
Продажи
0 280
Аверс
Реверс
15 копеек 1916 ВС
Средняя цена 40 $
Продажи
0 255
Аверс
Реверс
15 копеек 1916
Средняя цена 60 $
Продажи
0 341
Аверс
Реверс
10 копеек 1916 ВС
Средняя цена 50 $
Продажи
0 251
Аверс
Реверс
10 копеек 1916
Средняя цена 85 $
Продажи
0 187

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1916
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 183
Аверс
Реверс
3 копейки 1916
Средняя цена 70 $
Продажи
0 344
Аверс
Реверс
2 копейки 1916
Средняя цена 90 $
Продажи
0 311
Аверс
Реверс
1 копейка 1916
Средняя цена 100 $
Продажи
0 307
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1916
Средняя цена 350 $
Продажи
0 191
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1916
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 26

Пробные монеты

Аверс
Реверс
25 копеек 1916 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1916 Пробные Односторонний оттиск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1916 Пробные Центральная часть с точками
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1916 Пробные Центральная часть гладкая
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1916 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 копейки 1916 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1916 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1916 Пробная Центральная часть гладкая
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1916 Пробная Центральная часть с точками
Средняя цена 45000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1916 Пробная
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 6
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