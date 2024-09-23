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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1916 года. Односторонний оттиск (Россия, Николай II)

Разновидность: Односторонний оттиск

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Техническая информация

  • Металл Белый металл
  • Вес 8,2 - 8,3 гр
  • Диаметр 26,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

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