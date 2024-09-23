Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1916 года. Односторонний оттиск (Россия, Николай II)
Разновидность: Односторонний оттиск
Техническая информация
- Металл Белый металл
- Вес 8,2 - 8,3 гр
- Диаметр 26,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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