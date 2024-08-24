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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1916 года. Центральная часть с точками (Россия, Николай II)

Разновидность: Центральная часть с точками

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1916 года Центральная часть с точками - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1916 года Центральная часть с точками - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,2 - 8,3 гр
  • Диаметр 26,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1916 года. Центральная часть с точками. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1363 проданному на аукционе The New York Sale за 60000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
Россия 5 копеек 1916 (Пробные) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность PROOF
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Россия 5 копеек 1916 (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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