Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1916 года. Центральная часть с точками (Россия, Николай II)
Разновидность: Центральная часть с точками
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,2 - 8,3 гр
- Диаметр 26,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1916 года. Центральная часть с точками. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1363 проданному на аукционе The New York Sale за 60000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
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- Künker (1)
- New York Sale (1)
Где продать?
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