Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1916 года (Россия, Николай II)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1364 проданному на аукционе The New York Sale за 32500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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