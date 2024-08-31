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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,36 - 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1364 проданному на аукционе The New York Sale за 32500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • New York Sale (1)
Россия 3 копейки 1916 (Пробные) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
32500 $
Цена в валюте аукциона 32500 USD
Россия 3 копейки 1916 (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2011
Россия 3 копейки 1916 (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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