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Пробные 5 копеек 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Знакъ

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,2 - 8,3 гр
  • Диаметр 26,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1916 года. Это медная монета периода Николая II

Сохранность
  • Все фирмы
  • Знак (1)
Россия 5 копеек 1916 (Пробные) на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 5 копеек 1916 (Пробные) на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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