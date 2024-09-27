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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1916 года ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1916 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1916 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 121,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (251) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1916 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе AURORA за 290000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1916 ВС на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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