10 копеек 1916 года ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1916 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе AURORA за 290000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

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