Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1916 года ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 121,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (251) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1916 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе AURORA за 290000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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