Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1916 года (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,666,667
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (344)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе AURORA за 270000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (6)
- Antykwariat u Nilsa (1)
- AURORA (16)
- Coins.ee (8)
- COINSNET (2)
- COINSTORE (2)
- Frühwald (8)
- GINZA (1)
- Heritage (6)
- Karamitsos (2)
- Katz (38)
- Klondike Auction (1)
- Künker (5)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (18)
- MUNZE (32)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (5)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (8)
- Numisor (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (2)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (43)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- VL Nummus (6)
- WCN (1)
- WDA - MiM (5)
- Wójcicki (1)
- Александр (25)
- Денга1700 (12)
- Империя (5)
- Имперская монета (39)
- Монеты и Медали (6)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (11)
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 17
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск