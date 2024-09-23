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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (311)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1916 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1916 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1916 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1916 на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1916 на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1916 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1916 на аукционе Heritage - May 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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