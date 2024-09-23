Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1916 года (Россия, Николай II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (311)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Где продать?
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