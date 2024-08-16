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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1012 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
889 $
Цена в валюте аукциона 815 EUR
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS64
Цена
1897 $
Цена в валюте аукциона 148000 RUB
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Россия 1/4 копейки 1916 на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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