Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1916 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1012 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
889 $
Цена в валюте аукциона 815 EUR
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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