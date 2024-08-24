Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1916 года ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 96,773,333
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (255) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1916 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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