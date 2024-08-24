15 копеек 1916 года ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1916 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность PROOF (41) UNC (167) AU (17) XF (9) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (10) MS66 (27) MS65 (13) MS64 (12) MS63 (13) MS62 (5) AU58 (3) AU55 (3) PF67 (7) PF66 (3) PF65 (12) PF64 (7) PF63 (3) PF62 (1) DETAILS (5) CAMEO (8) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (53) ННР (20) CGC (6) RNGA (13) PCGS (10)

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