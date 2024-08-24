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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1916 года ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1916 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1916 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 96,773,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (255) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1916 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF64 NGC
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 ВС на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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