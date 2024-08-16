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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1916 года. Центральная часть гладкая (Россия, Николай II)

Разновидность: Центральная часть гладкая

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1916 года Центральная часть гладкая - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1916 года Центральная часть гладкая - цена монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,2 - 8,3 гр
  • Диаметр 26,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1916 года. Центральная часть гладкая. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (2)
Россия 5 копеек 1916 (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 5 копеек 1916 (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS61
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Россия 5 копеек 1916 (Пробные) на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 5 копеек 1916 (Пробные) на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность MS61
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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