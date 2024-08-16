Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1916 года. Центральная часть гладкая (Россия, Николай II)
Разновидность: Центральная часть гладкая
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1916 года. Центральная часть гладкая. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 22 марта 2018.
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