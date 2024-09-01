Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1916 года ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 131,670,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (280)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1916 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1709 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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