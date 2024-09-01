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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1916 года ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1916 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1916 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 131,670,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (280)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1916 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1709 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1916 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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