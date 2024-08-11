Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1916 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,15 - 32,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 1200000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
5390 $
Цена в валюте аукциона 480000 RUB
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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