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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,15 - 32,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 1200000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
577 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
5390 $
Цена в валюте аукциона 480000 RUB
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Katz - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1916 на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1916 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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