Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1916 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (307)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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