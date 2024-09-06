Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (307)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (10)
  • Coins.ee (13)
  • CoinsNB (1)
  • COINSTORE (2)
  • Frühwald (1)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (1)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (19)
  • Künker (2)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • MS67 (57)
  • MUNZE (18)
  • Niemczyk (4)
  • Nihon (2)
  • Numimarket (7)
  • Numisbalt (20)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (8)
  • Russiancoin (44)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • VL Nummus (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Александр (14)
  • Денга1700 (14)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (29)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русское Наследие (13)
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 1 копейка 1916 на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 11000 JPY
Россия 1 копейка 1916 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1916 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1916 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1916 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1916 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск