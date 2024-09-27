Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1916 года. Центральная часть с точками (Россия, Николай II)
Разновидность: Центральная часть с точками
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1916 года. Центральная часть с точками. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 2354 проданному на аукционе The New York Sale за 45000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
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