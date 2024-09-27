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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1916 года. Центральная часть с точками (Россия, Николай II)

Разновидность: Центральная часть с точками

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1916 года Центральная часть с точками - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1916 года Центральная часть с точками - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,69 - 2,76 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1916 года. Центральная часть с точками. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 2354 проданному на аукционе The New York Sale за 45000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1916 (Пробная) на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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