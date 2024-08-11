Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1916 года (Россия, Николай II)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1916 года. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 776 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
15600 $
Цена в валюте аукциона 15600 USD
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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