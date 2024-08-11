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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,69 - 2,76 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1916 года. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 776 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (1)
Россия 1 копейка 1916 (Пробная) на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Россия 1 копейка 1916 (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1916 (Пробная) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 1 копейка 1916 (Пробная) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
15600 $
Цена в валюте аукциона 15600 USD
Россия 1 копейка 1916 (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1916 (Пробная) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1916 (Пробная) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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